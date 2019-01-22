Двое раненых украинских моряков выздоровели – московский омбудсмен

Двое раненых во время вооруженного захвата украинских судов в Керченском проливе моряков Андрей Артеменко и Андрей Эйдер выздоровели в больнице СИЗО Матросская тишина и могут быть отправлены в СИЗО Лефортово. Об этом сказала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, сообщает Интерфакс-Украина во вторник, 22 января.

По словам Потяевой, сегодня она посетила всех троих раненых моряков и узнала о состоянии их здоровья.

"Двое моряков – Андрей Артеменко и Андрей Эйдер, в настоящий момент заканчивают реабилитационный процесс, могут быть выписаны и отправлены в Лефортово", – сказала она и добавила, что третий раненый – Василий Сорока – почти выздоровел.

Потяева отметила, что у Артеменко, который был ранен в руку, – полное восстановление. При этом второй – Андрей Эйдер, который был с тяжелыми ранениями в обе ноги и не мог передвигаться, сейчас также чувствует себя хорошо.

"С него сняты все шины, убраны костыли, он ходит самостоятельно, делает зарядку. Раны затянулись, вся двигательная активность восстановлена. Никаких жалоб на состояние здоровья нет", – пояснила Потяева.

У Василия Сороки было тяжелое ранение в руку. Рана затянулась, гипс снят, однако рука остается припухшей, уточнила она.

"Ему купили эспандер, он занимается и получает все необходимое под контролем врача. Ему делают ванночки и перевязки. Где-то на 80% он выздоровел, еще 20% должна быть реабилитация по ЛФК", – сказала Потяева.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ". Вскоре захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

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Источник: korrespondent.net