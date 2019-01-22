Силовики Египта ликвидировали на Синае почти 60 экстремистов

Военные и полиция Египта в ходе ряда спецопераций на Синайском полуострове уничтожили за последние недели 59 экстремистов. Об этом со ссылкой на заявление Вооруженных сил страны сообщает во вторник, 22 января, РИА Новости.

В частности, указано, что 44 экстремиста были уничтожены силами военных и 15 - в ходе полицейских операций.

"Изъято и уничтожено несколько десятков транспортных средств, средств связи, оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества. В столкновениях с бандитами погибли семь египетских военнослужащих", - доложили в ВС страны.

Как известно, масштабная антитеррористическая операция Синай продолжается в Египте с февраля 2018 года. За это время уничтожены и задержаны сотни экстремистов.

Ранее в Египте казнили 15 боевиков, которые были признаны виновными в убийстве военных в Синайском регионе.

Перед этим на Синайском полуострове боевики совершили террористическую атаку на мечеть Аль-Равда. Жертвами теракта стали 305 человек, в том числе 27 детей.

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Источник: korrespondent.net