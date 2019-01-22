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22. 01. 2019

Во Львовской области водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

На трассе Киев-Чоп во Львовской области водитель грузовика наехал на пешехода и скрылся. В результате полученных травм пешеход скончался на месте. Об этом во вторник, 22 января, сообщает пресс-служба полиции области.

Отмечается, что авария произошла накануне в 19:45 возле села Угерско Стрыйского района. В ДТП погиб 27-летний житель одного из сел области.

Правоохранители объявили розыск водителя грузовика и просят возможных очевидцев обратиться в полицию.

По данному факту открыто уголовное производство. Виновнику ДТП грозит от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, в декабре на Донбассе водитель сбил насмерть двух мужчин на пешеходном переходе и скрылся.

Ранее во Львове водитель сбил коляску с ребенком и скрылся. Ребенка с ушибами госпитализировали.

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Источник: korrespondent.net

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