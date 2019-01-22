Товарооборот с Украиной вырастет до миллиарда долларов - посол Израиля

В течение пяти лет товарооборот между Украиной и Израилем достигнет миллиарда долларов. Об этом сообщил посол Израиля в Украине Йоэль Лион в интервью Укринформу во вторник, 22 января.

По его словам, согласно экспертным исследованиям, в течение следующих пяти лет стороны увеличат объем торговли на 15%. "Это означает, что мы будем иметь товарооборот около миллиарда долларов между Украиной и Израилем", - сказал дипломат.

Лион отметил, что "основным направлением сбыта для Украины будет оставаться сельское хозяйство, потому что 63% украинского экспорта в Израиль - это товары сельскохозяйственного назначения. Это очень важно для нас - иметь именно такой импорт из Украины".

"Изменения будут ощущаться не только на макроэкономическом уровне - это и так понятно, ведь иностранная валюта будет наполнять экономику обеих стран, - обычные граждане также почувствуют эти качественные изменения, ведь уменьшится цена на товары", - отметил посол.

По его словам, Израиль заинтересован в том, чтобы помочь Украине увеличить производство." Когда израильские аграрные технологии придут в Украину, вы сможете увеличить объем производства на меньшем участке земли ", - отметил Лион.

Как сообщалось, накануне Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли, которое готовилось с 2015 года.

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Источник: korrespondent.net