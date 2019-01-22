Лента RSS
Подписаться на ленту
22 января 2019, вторник, 14:45
-3°C
Завтра -8°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
22. 01. 2019

Товарооборот с Украиной вырастет до миллиарда долларов - посол Израиля

В течение пяти лет товарооборот между Украиной и Израилем достигнет миллиарда долларов. Об этом сообщил посол Израиля в Украине Йоэль Лион в интервью Укринформу во вторник, 22 января.
 
 
По его словам, согласно экспертным исследованиям, в течение следующих пяти лет стороны увеличат объем торговли на 15%. "Это означает, что мы будем иметь товарооборот около миллиарда долларов между Украиной и Израилем", - сказал дипломат.
 
Лион отметил, что "основным направлением сбыта для Украины будет оставаться сельское хозяйство, потому что 63% украинского экспорта в Израиль - это товары сельскохозяйственного назначения. Это очень важно для нас - иметь именно такой импорт из Украины".
 
"Изменения будут ощущаться не только на макроэкономическом уровне - это и так понятно, ведь иностранная валюта будет наполнять экономику обеих стран, - обычные граждане также почувствуют эти качественные изменения, ведь уменьшится цена на товары", - отметил посол.
 
По его словам, Израиль заинтересован в том, чтобы помочь Украине увеличить производство." Когда израильские аграрные технологии придут в Украину, вы сможете увеличить объем производства на меньшем участке земли ", - отметил Лион.
 
Как сообщалось, накануне Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли, которое готовилось с 2015 года.
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Оцениваю секс с девушками по 10-балльной шкале. Если секс был — 10 баллов.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.