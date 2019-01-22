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22. 01. 2019

В Украине запускают совместный с ЕС геологический проект

Украина и Евросоюз запустят совместный геологический проект SCREEN, целью которого является организация поставок критического сырья для нужд промышленности стран ЕС. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы геологии и недр Украины по итогам встречи главы ведомства Олега Кирилюка и экономического геолога Еврокомиссии профессора Гюнтера Тиеса.

"Накануне моего визита Европейская комиссия провела анализ потребностей сырьевого рынка для всей Европы, и мы пришли к выводу, что для экономики ЕС потребность номер один - в критическом сырье, которое есть в Украине. Сотрудничество с вашей страной в рамках проекта SCREEN очень важно для ЕС, ведь сырье, которое мы хотим поставлять из Украины, сможет сделать независимым ЕС от Китая", - заявил по итогам встречи Тиес.
 
По его словам, на сегодняшний день Европа на 100% зависима от импорта ниобий-танталовых руд и ряда других редкоземельных полезных ископаемых. При этом ключевые импортеры, такие как Китай, Монголия, Бразилия и Австралия, периодически вводят ограничения для европейских инвесторов, включая дополнительные налоги, эмбраго, что препятствует созданию непрерывной цепочки поставок критического сырья для промышленного сектора ЕС.
 
В свою очередь, глава Госгеонедр Олег Кирилюк отметил, что Украина полностью готова к такому сотрудничеству.
 
"Евросоюзу следует поскорее обращать внимание на нашу страну, поскольку после открытия геологических данных нашими полезными ископаемыми очень интересуются страны Азии, в частности Китай, Япония и другие", - отметил он, добавив, что основное требование Украины в подобных проектах - привлечение специализированных предприятий для получения современных экологически чистых и энергоэффективных технологий добычи и переработки.
 
"Надеемся, что благодаря внедрению данного проекта наша служба получит вполне реальные шансы стать членом Европейского геологического сообщества в рамках распространения геологической информации по минеральным ресурсам Украины и представляя интересы Украины в ЕС", - добавил Кирилюк.
 
 
Проект SCREEN – это экспертная сеть ЕС, которая охватывает всю цепочку создания стоимости для настоящего и будущего критически важного сырья. Украина входит в число ведущих минерально-сырьевых государств мира.

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Источник: korrespondent.net

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