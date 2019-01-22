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22. 01. 2019

Франция и Германия обновили Елисейский договор

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон подписали во вторник, 22 января, новое соглашение о двустороннем сотрудничестве, которое призвано стать дополнением к Елисейскому договору, подписанному в 1963 году. Трансляцию подписания вел телеканал n-tv.

Новый договор, который уже получил название Ахенское соглашение, предусматривает важные дополнения, которые стали необходимы, по мнению Берлина и Парижа, ввиду глобальных вызовов XXI века. Он регулирует сотрудничество между обеими странами в области внешней политики, обороны и безопасности, предусматривает экономическую интеграцию, продвижение германо-французских интересов, в частности в ООН, укрепление конкурентоспособности ФРГ и Франции, усиление взаимодействия между гражданскими обществами.

В то же время многие предложения французской стороны, в частности, о создании единой европейской армии, отражения в нем не получили. Выступая на церемонии подписания, Меркель лишь заявила о том, что, развивая общую военную культуру, оборону, создавая правила по экспорту вооружений, Германия и Франция хотят "внести вклад в образование европейской армии".

"Между Францией и Германией с этим договором сегодня начинается новая глава. На основе согласия мы строим новый этап. В момент, когда Европе угрожает национализм, который развивается в своем направлении, когда Европа переживает болезненный Brexit, когда Европа обеспокоена в связи с большими изменениями в мире, которые выходят за национальные рамки, – климат, информационные технологии, терроризм, миграция… в этом мире и в этой Европе Германия и Франция должны взять на себя ответственность и поднять голос – голос амбиций, реального суверенитета, защиты людей", - сказал Макрон на церемонии подписания договора.

               
                                                                            Фото: ЕРА

Договор, текст которого был распространен пресс-службой Елисейского дворца, содержит 7 глав и 28 статей.

На церемонии подписания присутствовали также глава Евросовета Дональд Туск, глава ЕК Жан-Клод Юнкер, президент Румынии Клаус Йоханнис, мэр немецкого Ахена Марсель Филипп.

Елисейский договор, подписанный Шарлем де Голлем и Конрадом Аденауэром в Париже 56 лет назад, обязывал власти обеих стран проводить регулярные консультации по основным направлениям внешней политики, вопросам безопасности, а также молодежной и культурной политике.
 
 

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Источник: korrespondent.net

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