В Украине утратили силу более 90% советских ГОСТов

В Украине с 1 января более 90% советских ГОСТов утратили силу, остальные будут действовать до 1 января 2022 года. Об этом во вторник, 22 января, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли.

"С 1 января 2019 года более 90% советских ГОСТов утратили силу в Украине", - говорится в сообщении.

Указано, что необходимость прекращения действия на территории Украины советских ГОСТов определена Программой деятельности Кабинета министров Украины. Согласно ей, в 2015 году ГП Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества (ГП УкрНИУЦ), который выполняет функции Национального органа стандартизации, были выданы соответствующие приказы об отмене ГОСТов с утратой силы в течение 2016-2018 годов и с полным отказом от них, начиная с 1 января 2019 года. В целом должны быть отменены более 12 тысяч советских ГОСТов.

"С целью снижения рисков для бизнеса, Минэкономразвития заблаговременно предложило всем заинтересованным сторонам представить свои предложения по отмене ГОСТов, которые утратили актуальность. Кроме того, Национальный орган по стандартизации постоянно предоставлял разъяснения и консультации по вопросам, возникающим в связи с отменой ГОСТов", - отметили в ведомстве.

Там также добавили, что в течение 2016-2018 годов в Национальный орган стандартизации поступали предложения о продлении сроков действия некоторых ГОСТов. В результате консультаций Национальный орган по стандартизации принял ряд приказов, согласно которым 1173 советских ГОСТов остаются в силе по состоянию на 1 января 2019 года.

"Такие ГОСТы будут действовать до 1 января 2022 года. В частности, это стандарты, на замену которых сейчас проводится или планируется проведение разработки проектов соответствующих национальных стандартов; стандарты, ссылки на которые есть в нормативно-правовых актах; стандарты Единой системы конструкторской документации; стандарты, разработанные в свое время на основе международных стандартов, версии которых актуальны в наше время", - пояснили в Минэкономразвития.

Напомним, 15 декабря 2015 года Министерство экономического развития и торговли отменило действие 12 776 ГОСТов, которые были разработаны до 1992 года.

Также сообщалось, что переходный период по обязательной маркировке продукции буквами латинского и греческого алфавита продлен до 1 января 2021.

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Источник: korrespondent.net