Пожар в Черном море: горящие суда опасно накренились

На обоих судах, которые со вчерашнего дня горят в Черном море, зафиксирован опасный крен. Об этом во вторник, 22 января, сообщает Интерфакс со ссылкой на Росморречфлот.

Данные о крене приводятся по состоянию на 11:00 по Киевскому времени.

"На судне Канди он составил 20 градусов на правый борт, но остается стабильным. На судне Маэстро - 35 градусов на левый борт, но постоянно растет", - сказали в пресс-службе.

Также сообщается, что пожар на борту терпящих бедствие иностранных судов в Черном море в районе Керченского пролива продолжается, потушить его не удается.

Ранее сообщалось, что спасательная операция закончилась и началась поисковая, поскольку пропавших моряков спасатели уже не надеются найти живыми.

Суда Канди и Маэстро под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт. По данным Росморречфлота на обоих судах было 32 человека. Из них спасти удалось 12 человек. Остальные погибли или считаются пропавшими без вести.

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Источник: korrespondent.net