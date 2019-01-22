Пожар в Черном море: горящие суда опасно накренились

На обоих судах, которые со вчерашнего дня горят в Черном море, зафиксирован опасный крен. Об этом во вторник, 22 января, сообщает Интерфакс со ссылкой на Росморречфлот.
Данные о крене приводятся по состоянию на 11:00 по Киевскому времени.
"На судне Канди он составил 20 градусов на правый борт, но остается стабильным. На судне Маэстро - 35 градусов на левый борт, но постоянно растет", - сказали в пресс-службе.
Также сообщается, что пожар на борту терпящих бедствие иностранных судов в Черном море в районе Керченского пролива продолжается, потушить его не удается.
Ранее сообщалось, что спасательная операция закончилась и началась поисковая, поскольку пропавших моряков спасатели уже не надеются найти живыми.
Суда Канди и Маэстро под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт. По данным Росморречфлота на обоих судах было 32 человека. Из них спасти удалось 12 человек. Остальные погибли или считаются пропавшими без вести.
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Источник: korrespondent.net
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