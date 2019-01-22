Лента RSS
Подписаться на ленту
22 января 2019, вторник, 14:49
-3°C
Завтра -8°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,15
  • € 2,45
22. 01. 2019

Пожар в Черном море: горящие суда опасно накренились

На обоих судах, которые со вчерашнего дня горят в Черном море, зафиксирован опасный крен. Об этом во вторник, 22 января, сообщает Интерфакс со ссылкой на Росморречфлот.

Данные о крене приводятся по состоянию на 11:00 по Киевскому времени.

"На судне Канди он составил 20 градусов на правый борт, но остается стабильным. На судне Маэстро - 35 градусов на левый борт, но постоянно растет", - сказали в пресс-службе.

Также сообщается, что пожар на борту терпящих бедствие иностранных судов в Черном море в районе Керченского пролива продолжается, потушить его не удается.

Ранее сообщалось, что спасательная операция закончилась и началась поисковая, поскольку пропавших моряков спасатели уже не надеются найти живыми. 

Суда Канди и Маэстро под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт. По данным Росморречфлота на обоих судах было 32 человека. Из них спасти удалось 12 человек. Остальные погибли или считаются пропавшими без вести.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Анекдот все анекдоты

Оцениваю секс с девушками по 10-балльной шкале. Если секс был — 10 баллов.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.