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22. 01. 2019

В Украину не пропустили зараженные мандарины и апельсины

В Украину не смогли ввезти крупную партию цитрусовых из Египта и Турции из-за того, что продукция была заражена личинками средиземноморской плодовой мухи. Об этом говорится в сообщении Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Отмечается, что партия зараженных мандарин, весом в 17,3 тонны прибыла в одесский порт Черноморск из Турции.

А вторую партию зараженного товара не пропустили в Украину в отделе таможенного оформления поста Западный в Киевской области. Это оказались 22,3 тонны египетских апельсинов.

Зараженные грузы задержаны, к ним будут применены фитосанитарные меры в соответствии с действующим законодательством. С целью недопущения подобных случаев в страны-экспортеры – Турцию и Египет – будут направлены уведомления о несоответствии грузов фитосанитарным требованиям Украины.

Ранее в киевском аэропорту Борисполь пограничники и сотрудники фискальной службы обнаружили у иностранца партию экзотических фруктов из Таиланда. Правоохранители предварительно оценили незадекларированные фрукты на сумму свыше 100 тысяч гривен.

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Источник: korrespondent.net

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