Под санкциями. В Керченском проливе горят танкеры

В акватории Черного моря на входе в Керченский пролив загорелись два судна под флагом Танзании, на борту находились индийские и турецкие экипажи. Предположительно, на одном из газовозов произошел взрыв во время перегрузки топлива на другое судно, оба судна загорелись.

В результате пожара, по уточненным данным, погибли десять моряков. Всего на бортах было 32 моряка,12 человек удалось спасти, остальные считаются пропавшими без вести. Спасательная операция прекращена, шансов найти живых больше нет из-за низкой температуры Черного моря.

Загоревшиеся танкеры Candy и Maestro упоминаются в санкционном списке Минфина США - как утверждают в Вашингтоне, они осуществляли поставки топлива в Сирию последние два года. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Почему загорелись газовозы

Танкеры везли сжиженный газ, заправившись им в Темрюке Краснодарского края. Пожар, вероятнее всего, произошел во время перекачки топлива с одного судна на другой на якорной стоянке в нейтральных водах Черного моря.

Проходившие мимо корабли доложили, что на одном из танкеров был хлопок со вспышкой, и вскоре пожар перекинулся с одного судна на другое, предположительно с Maestro на Candy.

Росморречфлот сообщает, что не получал сигналов от загоревшихся судов - по предварительным данным, люди начали прыгать за борт.

В РФ возбудили уголовное дело и квалифицировали гибель людей в море как причинение смерти по неосторожности. СМИ со ссылкой на источники пишут, что моряки на танкерах в Черном море могли нарушить технику безопасности при передаче топлива.

"Тушение пожара не производится, газовозы вообще не тушат, такой практики нет", - пиишет Коммерсант со ссылкой на представителя Росморречфлота.

Пострадавшие моряки не получили помощь

У пострадавших диагностированы ожоги из-за пожара и переохлаждение, так как они выпрыгнули за борт. В числе спасенных - восемь граждан Турции и двое граждан Индии. Также удалось опознать двух погибших индийцев.

Предполагалось, что спасенных моряков еще ночью доставят в больницы Крыма, однако из-за шторма буксир не смог забрать пострадавших с судов, которые подняли их на борт.

"Крымские медики получают противоречивую и неполную информацию о состоянии пострадавших моряков с двух танкеров, которые горят в Черном море", - рассказал Интерфаксу директор крымского республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.

Горящие танкеры в Керченском проливе / EPA

Операция по поиску моряков с горящих судов в районе Керченского пролива переведена из спасательной в поисковую, поскольку шансов найти выживших больше нет. Температура воды в месте бедствия составляет приблизительно +4 градуса.

"По состоянию на шесть утра операция переведена из спасательной в поисковую из-за отсутствия надежды найти живых", - заявил представитель Росморречфлота.

Горение на танкерах все еще продолжается.

Санкционные танкеры и украинский газ

В санкционном списке американского Минфина находятся газовозы Maestro и Venice, который сейчас называется Candy. Власти США считают, что они доставляли топливо правительству Башара Асада в Сирии в 2016-2018 годах. Танкеры принадлежат турецкой компании Milenyum Denizcilik Gemi, которая находится в санкционном списке Украины.

Британская газета Financial Times со ссылкой на данные мониторингового агентства Clipper Data сообщает, что танкер Candy 20 января вышел из порта в Темрюке Краснодарского края с 30 тысячами баррелей сжиженного природного газа на борту. В документах говорится, что оно шло в Ливан.

Что касается Maestro, то установить его маршрут не удалось, поскольку на танкере был отключен транспондер. Отмечается, что это частая практика для танкеров, которые совершают рейсы, связанные с различными международными ограничениями.

20 ноября прошлого года США ввели новые санкции за поставки топлива правительству Сирии. Под ограничения попали российские Global vision group и Промысырьеимпорт, а также около 20 танкеров.

Американские власти объясняют это тем, что преоставление энергоносителей в помощь укрепляет режим сирийского лидера Башара Асада и помогает ему спонсировать террористические группировки, запрещенные США.

Танкер Maestro / Reuters

Евросоюз ввел запрет на поставки в Сирию готового топлива и нефтепродуктов еще в 2012 году. Россия к этим ограничениям не присоединялась.

С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного Россией полуострова, гавани Крыма закрыты для международного судоходства. Однако каждый месяц в низ заходят десятки грузовых суден.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины сообщает, что на обоих горевших судах не работала система AIS, чтобы избежать ответственности со стороны украинского законодательства и не попасть в список компаний-нарушителей, к которым могут применяться международно-правовые санкции.

В министерстве отметили, что система AIS позволяет своевременно реагировать на аварии судов и оказывать помощь пострадавшим, отслеживать нарушения движения судов и незаконного пересечения границ.

В ведомстве отметили, что сгоревшие танкеры привлекались к поставкам газа, добытого как с украинской шельфа, так и из других стран.

Cмотрите фотогалерею: Под санкциями. В Керченском проливе горят танкеры

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Источник: korrespondent.net