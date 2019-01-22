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22. 01. 2019

РФ о европейцах на Азове: Договаривались о другом

Россия не договаривалась с Францией и Германией о постоянном присутствии европейских наблюдателей в Керченском проливе. Об этом во вторник, 22 января, заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин, сообщает РИА Новости.
 
 
"Наш президент в разговоре недавнем с канцлером Германии договаривался совершенно о другом - он договаривался о том, что будет единоразовое посещение экспертами, наблюдателями Германии и Франции, которые сделают соответствующие заметки, доложат их потом своим правительствам. Вот об этом шла речь, все остальное - искусственные изобретения, которые в основном связаны с политологами, журналистами и так далее", - сказал Карасин.
 
"Договоренность была только об этом. Мы о другом не договаривались", - добавил он.
 
Напомним, что на прошлой неделе глава МИД Германии Хайко Маас посетил Москву и передал документ с предложениями по Керченскому проливу министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. Тот в свою очередь заявил, что Россия не видит возможности для участия Украины в каких-либо форматах по Керченскому проливу.
 
Киев поддержал возможную международную миссию в Керченском проливе.
 
 
25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ". Вскоре захваченные моряки заявили следствию, что являются военнопленными. 
 

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Источник: korrespondent.net

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