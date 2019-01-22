При аварии Ту-22М3 в России погибли два члена экипажа

Во время аварии бомбардировщика Ту-22М3 при посадке в Мурманской области России два члена экипажа погибли, еще два летчика госпитализированы. Об этом во вторник, 22 января, заявили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ, сообщает ТАСС.

"22 января в Мурманской области после выполнения планового учебно-тренировочного полета при попадании в снежный заряд совершил жесткую посадку самолет Ту-22М3. В результате жесткого соприкосновения взлетной полосы с воздушным судном произошло его разрушение", - доложили в ведомстве.

При этом там добавили, что полет осуществлялся без боекомплекта.

Как уточнили в российском Минобороны, "по докладу с места, два летчика доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая помощь".

"Два члена экипажа погибли", - констатировали в министерстве.

В то же время в правительстве Мурманской области агентству рассказали, что самолет на взлетной полосе развалился на две части, в результате чего вытекло топливо. Сейчас разлив устраняют спасатели, добавили представители местной власти.

Ранее стало известно, что в России потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3 при посадке на военный аэродром в Мурманской области.

Также сообщалось, что в РФ два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в полете над Японским морем, предварительно, из-за ошибки пилотирования. Один из истребителей вернулся на базу, второй упал в море.

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Источник: korrespondent.net