В Винницкой области шесть приходов за неделю перешли в ПЦУ

В течение минувшей недели к Православной Церкви Украины присоединились шесть религиозных общин Винницкой области. Об этом во вторник, 22 января, сообщает пресс-служба Винницкой епархии ПЦУ.

Так, 16 января за переход проголосовала община Покровского храма села Малые Крушлинцы Винницкого района. 17 января православные жители села Сосонка Винницкого района также сделали свой выбор в пользу ПЦУ. 19 января был назначен новый настоятель в приход святого апостола Иоанна Богослова села Бохоники того же Винницкого района. 20 января за присоединение к ПЦУ проголосовали прихожане храма святого великомученика Димитрия Солунского села Журавлевка Тульчинского района и храма святителя Николая Чудотворца села Пеньковка Литинского района.

Также 21 января в Винницкую епархию ПЦУ привезли документы представители религиозной общины Рождества Пресвятой Богородицы села Володиевцы Черновицкого района.

На данный момент в Винницкая область лидирует в Украине по количеству перешедших из УПЦ МП общин.

Первой к ПЦУ присоединилась религиозная община Спасо-Преображенского Кафедрального собора во главе с митрополитом Винницкий и Барским Симеоном, который принимал участие в Объединительном соборе православных церквей Украины.

Напомним, несколькими днями ранее сообщалось, что в Житомирской области три общины перешли в ПЦУ.

Ранее в Одесской области первый приход УПЦ МП перешел в ПЦУ. Такое решение приняли Свято-Димитриевского храма в селе Пужайково.

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Источник: korrespondent.net