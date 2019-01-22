В нескольких регионах Франции начался обильный снегопад. Об этом во вторник, 22 января, сообщает BFM TV.

Снег идет в Иль-де-Франс, Нормандии и Верхней Франции. Снежный покров достигает в разных местах от 3 до 8 сантиметрах.

В некоторых регионах ограничили скорость движения автомобилей. Грузовым машинам и транспортным средствам, перевозящим опасные грузы, запрещен въезд на ряд автомагистралей.

В то же время в столице Франции из-за изменений погоды закрыли Эйфелеву башню.

[EN DIRECT] La #neige est en train d'aborder l'#IledeFrance mais aussi les #HautsdeFrance. Les flocons tombent jusque sur la Côte d'Opale (Pas-de-Calais), webcam de Stella-Plage, près du Touquet... #VigilanceOrange pic.twitter.com/OmHuJFaCxY — Guillaume Woznica (@GWoznica) 22 января 2019 г.

Cмотрите фотогалерею: На Францию обрушились снегопады

Ранее сообщалось, что самые сильные за последние 20 лет снегопады охватили Австрию, Германию, Чехию и Францию.

В Украину идет ненастье с Балкан

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Источник: korrespondent.net