Никаких спецстатусов. День Соборности в Украине

Во вторник, 22 января, Украина празднует исторический юбилей, 100 лет со дня провозглашения Акта Злукы УНР и ЗУНР - День соборности страны.

К юбилею запланирована масса торжественных мероприятий.

Не обошлось и без использования праздниками политиками в собственных целях. В разгар предвыборной кампании именно День Соборности некоторые выбрали для своего выдыижения в президенты.

Корреспондент.net выяснил, как праздновала Украина.

История праздника

22 января 1919 года был провозглашён Акт воссоединения УНР и ЗУНР. На год раньше – 22 января 1918 года был подписан Четвертый Универсал, провозглашавший полную независимость УНР.

“Отныне сливаются в одно, веками отделенные друг от друга части Украины — Галичина, Буковина, Закарпатье и приднепровская Украина — в одну Большую Украину... Отныне есть только одна независимая Украинская Народная Республика. Отныне украинский народ, освобожденный могучим порывом своих собственных сил, имеет возможность объединить все усилия своих сыновей для создания нераздельного независимого Украинского Государства на добро и счастье украинского народа”, - такие слова звучали на Софиевской площади в Киеве 22 января 1919 года.

Соборная Украина впрочем просуществовала недолго и вскоре пала под натиском большевиков.

22 января 1939 года впервые за 20 лет праздник соборности торжественно был отмечен на официальном уровне. Состоялось это в столице Карпатской Украины, городе Хусте, в то время — автономной республике Чехословакии.

В 1990 году 22 января жители Украины провели акцию Живая цепь между Киевом и Львовом. В конце 2000-х годов традиция создания живых цепей начала возрождаться.

Официальный праздник 22 января был установлен в Украине с 1999 года, Виктор Янукович в 2011 году своим указом отменил празднование Дня Соборности на официальном уровне, но после его бегства к празднованию вернулись.

Живая цепь

С 2000-х годов в Киеве ежегодно устраивают живую цепь вдоль моста Патона, который пролегает между правым и левым берегами Киева, таким образом символизируя объединение Востока и Запада Украины.

Этот год не стал исключением.

Cмотрите фотогалерею: Никаких спецстатусов. День Соборности в Украине

Концерты, выставки

В регионах к празднику откроют выставку "Символ твоей свободы. 100 лет Государственного герба Украины".

Выставка дает возможность проследить эволюцию государственного символа со времен Руси до современности.

В Доме звукозаписи Украинского радио состоится торжественный концерт группы Хорея Козацька с песнями Украинской Революции эпохи освободительной борьбы 1917-1921 годов.

Выступление президента

Президент Петр Порошенко в своем выступлении по случаю праздника исключил федерализацию Украины или предоставление специального статуса какому-либо региону страны.

"Для достижения наших целей нам нужно беречь и укреплять единство и соборность. Поэтому всем должно быть четко понятно - Украина является унитарным государством, с одним государственным языком, так написано в Конституции. Никаких федераций и специальных статусов. Единая независимая соборная Украина!", - заявил глава государства.

Кроме того, он обратился к соотечественникам, проживающим на временно оккупированных РФ территориях страны, заверив, что Украина их не забыла.

"В День Соборности обращаемся к нашим землякам, которые живут в границах Украины, но на временно оккупированных территориях Крыма, части Луганской и Донецкой областей. Мы никогда о вас не забываем. Каждый день работаем, чтобы приблизить день вашего освобождения от враждебного ига", - добавил Порошенко.

Политические игры

Партии Свобода и Батьківщина провели свои съезды в День Соборности.

Делегаты съезда Свободы выдвинули кандидатом в президенты заместителя главы партии, депутата Львовского облсовета Руслана Кошулинского.

Кошулинский обещает лишать нардепов мандата за кнопкодавство и пропуски без уважительных причин, провести судебную реформу, принять закон о местном референдуме и утвердить механизм о ветировании обществом решений местной власти.

Также он обещает вернуть капитал из оффшоров, вернуть приватизированные стратегические предприятия, создать контрактную армию, утвердить государственную программу обеспечения военнослужащих жильем.

Кроме того, Кошулинский хочет обязать всех госслужащих говорить на украинском языке, ввести экзамен по украинскому языку для всех госслужащих и лишать гражданства лиц, имеющих гражданство другой страны.

На съезде партии Батьківщина о своем баллотировании в президенты заявила Юлия Тимошенко. Она обещает рост пенсий и зарплат в 3,5 раза "в твердой валюте", немедленное вступление в НАТО, правда, как это реализовать на практике – не совсем понятно. Обещает первым своим указом на посту президента объявить конституционный референдум, куда вынести новый проект Основного закона, в котором будет сокращено количество депутатов до 250.

Также Тимошенко обещает уйти в отставку, если за 100 дней не справиться с выполнением обещаний.

Советы историков

"Если быть совсем точными, то Акт злуки был более символичным, чем практическим, потому как не удалось перевести эти процессы в русло создания единого государства. С 1991 года Украину пытались поделить все это время. Ярче всего это проявилось в начале нулевых, во время парламентской и президентской кампаний со всеми этими разделениями украинцев на три сорта, разделения по языковому признаку. Сейчас Россия начала делить Украину уже военным путем, но получила результат противоположный тому, который она задумывала. РФ хотела разделить Украину, но Украина только объединилась.

Во время любой избирательной кампании, а в особенности если их еще и две подряд, политики пытаются растягивать свой электорат, это вполне понятно. Правда, происходит это во вред стране, но это не непоправимый вред. В 2019 году самое главное для Украины - сохранить единство. Мы можем быть разными в своем внутреннем выборе, но мы должны быть едины в выборе защиты от внешнего врага. "Пятая колона" в Украине культивировалась все годы независимости. Ее представители есть в гражданском обществе, власти, политических партиях, но критического влияния этих людей на умы украинцев нет. Поэтому я бы не преувеличивал возможности разделения Украины", - считает заместитель директора Национального института стратегических исследований Василий Яблонский.

Источник: korrespondent.net