Лента RSS
Подписаться на ленту
22 января 2019, вторник, 16:13
-3°C
Завтра -8°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,45
22. 01. 2019

Регулятор отреагировал на завышенные платежки за газ

Платежи за газ для потребителей без индивидуальных счетчиков с завышенными показателями за январь рассчитаны в соответствии с законодательством. Об этом заявил глава общественного совета Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Василий Котко в эфире Громадского.

Он отметил, что платежи, рассчитанные на основании норм потребления, установленных постановлением правительства №619 (от 8 июня 1996 года в редакции от 1 октября 2014), которое вступило в силу вместо отмененного №203 (из-за нарушений регламента), рассчитаны корректно и потребителям следует их оплатить.

"В сегодняшней ситуации, все, что выставлено облгазами, законно. Это законная цена на газ, законные нормы потребления, подтвержденные судом. Это абсолютно законные платежи и потребителям, по моему мнению, можно платить по этим платежам", – сказал Котко.

Он также добавил, что после того, как Кабинет министров утвердит новые нормы, потребителям, в случае переплаты, будет осуществлен перерасчет.

"Кабинет министров должен будет утвердить нормы потребления более-менее нормальные... И тогда облгазы будут вынуждены и осуществят перерасчет платежей", – сказал глава совета.

Ранее Нафтогаз обвинил Министерство энергетики в завышении норм потребления газа для украинцев, у которых не установлены счетчики. Именно это, уверены в компании, привело к тому, что в платежках за январь суммы за потребленный газ выросли в несколько раз.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Оцениваю секс с девушками по 10-балльной шкале. Если секс был — 10 баллов.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.