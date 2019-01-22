Регулятор отреагировал на завышенные платежки за газ

Платежи за газ для потребителей без индивидуальных счетчиков с завышенными показателями за январь рассчитаны в соответствии с законодательством. Об этом заявил глава общественного совета Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Василий Котко в эфире Громадского.

Он отметил, что платежи, рассчитанные на основании норм потребления, установленных постановлением правительства №619 (от 8 июня 1996 года в редакции от 1 октября 2014), которое вступило в силу вместо отмененного №203 (из-за нарушений регламента), рассчитаны корректно и потребителям следует их оплатить.

"В сегодняшней ситуации, все, что выставлено облгазами, законно. Это законная цена на газ, законные нормы потребления, подтвержденные судом. Это абсолютно законные платежи и потребителям, по моему мнению, можно платить по этим платежам", – сказал Котко.

Он также добавил, что после того, как Кабинет министров утвердит новые нормы, потребителям, в случае переплаты, будет осуществлен перерасчет.

"Кабинет министров должен будет утвердить нормы потребления более-менее нормальные... И тогда облгазы будут вынуждены и осуществят перерасчет платежей", – сказал глава совета.

Ранее Нафтогаз обвинил Министерство энергетики в завышении норм потребления газа для украинцев, у которых не установлены счетчики. Именно это, уверены в компании, привело к тому, что в платежках за январь суммы за потребленный газ выросли в несколько раз.

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Источник: korrespondent.net