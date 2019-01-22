Под Николаевом легковушка протаранила отару овец

В Николаевской области на трассе Николаев-Доманевка-Березки автомобиль ВАЗ-2104 Жигули на полной скорости въехал в отару овец. Об этом сообщает Новости N во вторник, 22 января.

"Жигули ехали по трассе в направлении Николаева. Возле Медгородка, с территории тубдиспансера, на дорогу вышла отара из более чем из двух десятков овец. По неизвестным причинам водитель вовремя не отреагировал на препятствие и автомобиль на полном ходу врезался прямо в животных", – говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадал 8-летний ребенок, находившийся в автомобиле. Прибывшая на место скорая доставила пострадавшего в больницу, о его состоянии ничего не известно. Кроме того, погибло четверо животных.

Хозяин овец расказал, что они паслись на территории тубдиспансера и самостоятельно вышли на дорогу через дырку в заборе.

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Ранее в Киевской области автомобиль Renault Duster сбил оленя и попал в аварию, в которой пострадали четыре человека.

А в России товарный поезд врезался в стадо коров на перегоне станций Капчалы-Оросительный в республике Хакасия. Тогда погибло трое животных.

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Источник: korrespondent.net