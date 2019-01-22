В Гданьске задержали трех украинцев за нападение на белоруса

В Гданьске гражданина Беларуси ранили ножом во время распития алкогольных напитков. В связи с этим задержаны трое граждан Украины. Об этом во вторник, 22 января, пишет Польское радио.

Как отмечается, инцидент произошел 20 января в одном из хостелов Гданьска, когда мужчины распивали спиртные напитки. Белоруса трижды ранили ножом. Полиция арестовала граждан Украины, которые распивали с ним алкоголь.

"Об инциденте нам сообщил диспетчер скорой помощи. По предварительным данным, произошла вечеринка и ссора между гражданином Беларуси и Украины. Этот второй ударил первого ножом. Кроме 40-летнего мужчины, задержали также 44-летнюю женщину, также гражданку Украины. Оба были нетрезвыми, а обследование женщины показало более двух промилле алкоголя в ее крови. Результат мужчины показал более полпромилле", - рассказали в полиции Гданьска.

Кроме того, на месте преступления была задержана 48-летняя гражданка Украины. Она оскорбила правоохранителей, которые приехали на вызов.

Все трое граждан Украины находятся под арестом, ожидая дальнейших мероприятий с участием прокурора. Расследование ведется в связи с попыткой убийства, выясняется также подробное участие упомянутых женщин в этом инциденте.

Ранее в Люблине задержали и арестовали четырех граждан Украины, которых обвиняют в незаконной легализации иностранцев в Польше.

Также стало известно, что в Тбилиси задержали шестерых граждан Украины.

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Источник: korrespondent.net