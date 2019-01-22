Восстановленный судом в должности главы Государственной фискальной службы (ГФС), кандидат в президенты Роман Насиров задекларировал шесть гривен доходов, его жена - 9,1 млн гривен доходов за 2017 год. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства, передают Українські Новини.

Единственным доходом Насирова в 2017 году были проценты от Укргазбанка - шесть гривен.

Его жена Екатерина Глимбовская заработала 9,1 млн гривен - 39 тыс. гривен зарплата в Альтис-Констракшн, 17,1 тыс. гривен - дополнительное благо от Альтис-Констракшн, 9,1 млн гривен - от договора об участии в Фонде финансирования строительства.

Насиров задекларировал наличными 55 тыс. долларов (было 1,13 млн долларов) и 1,3 млн гривен (было 3,4 млн гривен), 200 гривен на банковских счетах и 297,7 тыс. долларов на иностранном брокерском счету.

Его жена задекларировала наличными 120 тыс. долларов (было 320 тыс. долларов), 2,1 млн гривен (было 2,8 млн гривен), а также 155 тыс. гривен и 30 евро на банковских счетах и 50 млн гривен залога в Соломенском районном суде Киева.

В собственности Насирова в 2017 появились наручные часы Breguet, в собственности его жены - часы Rolex, однако расходы на эти аксессуары не указаны, также они не указаны как подарки.

Как и в предыдущих декларациях Насиров указал у себя и жены ювелирные украшения, часы, коллекцию вин и монет, шубы и одежду Chanel.

В коллекции семьи есть картины художников Столяренко, Глущенко, Коцка, Смирнова, Реунова, статуэтки скульптора Архипенко.

Насиров владеет земельным участком в 395 кв. м в Чернигове, а также земельными участками в 5 900, 33 000 и 10 750 кв. м в селе Количовка Черниговской области, а также арендует ряд участков в районе этого же села.

Глимбовская владеет домом площадью 414 кв. м и земельными участками площадью 502 и 450 кв. м в Козине Киевской области, а также квартирой в Киеве площадью 157 кв. м.

В собственности у Насирова находится автомобиль Toyota Camry 2008 года выпуска, а жене принадлежат автомобили Land Rover, Toyota Land Cruiser Prado, мотоцикл Harley Davidson.

Насиров арендует LEXUS LS 600.

Как сообощалось, 11 декабря Окружной административный суд Киева восстановил в должности главы ГФС Романа Насирова и присудил выплатить ему компенсацию в 184 тысяч гривен. Правительство заявило, что обжалует это решение и восстанавливать Насирова в должности не будет.

Романа Насирова обвиняют в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. Кабинет министров освободил его от должности еще 31 января 2018.

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Источник: korrespondent.net