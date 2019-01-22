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22. 01. 2019

В Запорожской области вооруженный грабитель напал на магазин

В Энергодаре Запорожской области вооруженный мужчина напал на продуктовый магазин. Задержал нападавшего  случайный прохожий, сообщает Энергодар-NEWS.

Инцидент произошел утром 22 января. По словам продавца, молодой человек с пистолетом зашел в магазин и потребовал у нее деньги из кассы.

Женщина не стала сопротивляться и отдала часть денег, которые были в кассе, причем крупные купюры она успела спрятать себе в карман.

После этого грабитель вышел на улицу, а женщина стала звать на помощь. Прохожий сбил налетчика и выбил из его руки пистолет. Спустя некоторое время на место прибыли полицейские и задержали злоумышленника.

Напомним, в августе в Киеве трое неизвестных мужчин в масках ограбили ювелирный магазин, убив охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись на темно-синем Peugeot. Позже в Сети появились фото и видео ограбления.

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Источник: korrespondent.net

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