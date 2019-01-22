На Донбассе получил ранение сапер ГСЧС

В Донецкой области сапер пиротехнического подразделения ГСЧС получил ранение. Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Александр Куць на своей странице в Facebook во вторник, 22 января.

По его данным, сегодня около 14:00 по двум саперам сепаратисты открыли огонь из стрелкового оружия.

Саперы вместе с газовщиками в поле проводили осмотр газопровода Марьинка-Красногоровка. Недалеко от них находились наблюдатели СММ ОБСЕ. Было получено подтверждение режима тишины, но огонь все равно был открыт.

"Саперы были вынуждены укрыться в траншее, там они находились почти час, пока не были эвакуированы – для чего привлекались силы СЦКК и бронированная техника", – написал Куць.

Раненного сапера госпитализировали. Данных о его состоянии пока нет.

Ранее сообщалось, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 20 января погиб военнослужащий ВСУ Виталий Гориенко. В то же время в сводке штаба ООС сообщалось, что на фронте 20 января в результате вражеского обстрела был ранен один военный.

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Источник: korrespondent.net