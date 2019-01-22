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22. 01. 2019

В школе-интернате Николаева зафиксирована вспышка кори

В Николаеве зафиксирована вспышка кори в специальной общеобразовательной школе-интернате №2. Об этом во вторник, 22 января, сообщает Преступности.НЕТ.

По данным облуправлення ГСЧС, корью заболели 12 воспитанников школы-интерната.

"Поступило сообщение о заболевании 12 человек, у которых поставлен предварительный диагноз "корь". Заболевшие госпитализированы в медицинские учреждения города Николаева. Окончательный диагноз устанавливается", - сообщили в ГСЧС.

На данный момент проведена экстренная вакцинация 83 лиц (персонал и дети).

Данную информацию изданию подтвердила начальник горздрава Ирина Шамрай. По ее словам, кроме детей, заболел и один из преподавателей школы, сейчас он находится в инфекционной больнице.

"Все противоэпидемические мероприятия проводятся, прививки персоналу проведены, детям контактным - проведены, группа из докторов дважды выезжала, так что занимаемся. Еще один из преподавателей из школы-интерната №2 также заболел корью, сейчас лежит в инфекционной больнице", - сообщила Шамрай.

Ранее сообщалось о вспышке кори в селе Шевченково Одесской области. По последним данным, заболели 58 детей.

Напомним, за прошлую неделю корью заболели 3450 человек - 1502 взрослых и 1948 детей. С начала года количество заболевших корью достигло 8498 человек.

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Источник: korrespondent.net

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