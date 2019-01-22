Украина готова обсудить с Польшей возобновление эксгумаций - Розенко

Украина готова контактировать с Польшей по поводу восстановления поисковых и эксгумационных работ. Об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко, информирует Польское радио во вторник, 22 января.

По его словам, украинская сторона настроена очень конструктивно.

"Мы готовы совместными усилиями подписать документы, которые откроют путь к возобновлению работ как на территории Украины, так и на территории Польши", - сказал Розенко.

Вице-премьер-министр отметил, что стороны должны учесть опыт минувших лет перед возобновлением эксгумаций.

"Мы должны сделать выводы из событий, которые произошли в последние годы, и, прежде всего, в будущем не допускать провокаций, в том числе разрушения мест памяти, как на территории Польши, так и на территории Украины. Поэтому диалог будет продолжен", - заверил он.

По словам Розенко, вопрос отмены украинского моратория на эксгумации будет обсужден во время визита в Украину вице-премьера Польши Петра Глинского.

"Мы готовы к возобновлению работ и ожидаем визита господина Глинского в Киев. Если польская сторона готова завершить данные переговоры, мы всегда рады принять наших партнеров в Украине", - добавил вице-премьер-министр.

Напомним, Украина приостановила эксгумацию польских жертв на своей территории после того, как в Грушовичах неподалеку Перемышля был снесен памятник УПА. Также в Киеве негативно восприняли внесение поправок в польский закон об Институте национальной памяти.

Ранее после встречи в Брюсселе с президентом Петром Порошенко президент Польши Анджей Дуда заявил, что между двумя странами есть большие разногласия по историческому спору.

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Источник: korrespondent.net