В Тернополе на вокзале умерла иностранная студентка

В Тернополе на железнодорожном вокзале обнаружили без сознания иностранную студентку, которая впоследствии скончалась в больнице. Об этом во вторник, 22 января, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Указано, что сообщение о внезапной смерти гражданки Сьерра-Леоне поступило в полицию 21 января от врачей Тернопольской городской коммунальной больницы скорой медицинской помощи.

"Выяснилось, что в отделении анестезиологии и интенсивной терапии около 2:30 умерла 25-летняя гражданка Сьерра-Леоне, которую накануне госпитализировали без сознания. Бесчувственную девушку обнаружили на железнодорожном вокзале прохожие и вызвали скорую. К сожалению, спасти ее жизнь медикам не удалось. Следов насильственной смерти на теле девушки не обнаружено", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, иностранка училась в одном из вузов Тернополя, на территории Украины находилась законно. Предварительно известно, что у нее были серьезные проблемы со здоровьем - у студентки обнаружены разные хронические заболевания.

Сейчас тело иностранной студентки направили на проведение вскрытия.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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Источник: korrespondent.net