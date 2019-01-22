Пожар в Черном море: число погибших возросло до 20

В результате пожара на двух суднах в Керченской проливе погибли 20 человек. Об этом сообщает Агентство Франc Пресс.

Издание пишет, что пресс-секретарь федерального агентства морского и речного транспорта России Алексей Кравченко заявил, что были спасены 12 человек и обнаружено 10 тел. Остальные 10 человек пропали без вести и, скорее всего, погибли, сказал он.

"Нет надежды найти их живыми. Это уже не спасательная операция", - сказал Кравченко.

Он добавил, что трое без спасательных жилетов ушли под воду "на глазах у спасателей".

В тоже время спасатели МЧС России не обнаружили на поверхности Черного моря в районе поисков экипажа горящих судов спасательных жилетов и шлюпок.

Ранее сообщалось, что спасательная операция закончилась и началась поисковая, поскольку пропавших моряков спасатели уже не надеются найти живыми.

Суда Канди и Маэстро под флагом Танзании загорелись в Керченском проливе. По данным Росморречфлота на обоих судах было 32 человека. Из них спасти удалось 12 человек. Остальные погибли или считаются пропавшими без вести.

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Источник: korrespondent.net