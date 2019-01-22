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22. 01. 2019

В Париже ограбили банк у резиденции президента

В Париже четыре человека утром во вторник, 22 января, ограбили одно из подразделений банка Milleis, расположенное неподалеку от резиденции президента Франции - Елисейского дворца. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Указано, что вооруженные злоумышленники проникли в помещение банка, связали сотрудников и начали опустошать сейфы.

"Обчистив 30 ячеек, злоумышленники скрылись. Общая сумма их наживы не установлена, она измеряется тысячами евро", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, сигнал о происшествии в здании банка поступил только около полудня. При этом люди в банке оставались связанными около трех часов.

Известно, что в настоящее время расследованием ограбления занимается парижское подразделение по борьбе с организованной преступностью.

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Источник: korrespondent.net

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