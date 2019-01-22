Венгрия заявила о сдвигах в отношениях с Украиной

Посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто в ходе ознакоммительного визита на Закарпатье заявил, что в начале года начались положительные сдвиги в отношениях между Венгрией и Украиной, сообщает Укринформ.

"У нас сложный год позади, но в начале нового года мы хотим отметить положительные сдвиги в отношениях Украины и Венгрии. Мы со своей стороны хотим, чтобы эти положительные сдвиги превратились в позитивный процесс... У нас общие цели, очень много похожих проблем и важно, чтобы все понимали и осознавали, что в течение многовековой истории между украинцами и венграми проблем не было - и теперь их быть не должно", - подчеркнул дипломат.

Посол пояснил, что следствием напряженности в отношениях двух стран стало прекращение важных совместных проектов.

"Мы бы хотели, чтобы тот прогресс, экономическое развитие, которое сейчас происходит в Венгрии, его последствия ощущались в Украине, поэтому в первую очередь намерены продолжить сотрудничество с Украиной в плане транспортного сообщения, дорожной инфраструктуры", - сказал он и добавил, что это значительно укрепит связи между государствами.

Также Ийдярто подчеркнул, что Венгрия готова к тому, чтобы способствовать европейской интеграции Украины.

Отметим, на прошлой неделе глава МИД Украины Павел Климкин констатировал деэскалацию риторики в украинско-венгерских отношениях.

Напомним, в октябре 2018 года Украина и Венгрия обменялись высылкой консулов. Причиной стало недовольство Киева выдачей консульством Венгрии в городе Берегово Закарпатской области венгерских паспортов гражданам Украины. Будапешт пригрозил Киеву препятствиями на пути к евроинтеграции.

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Источник: korrespondent.net