Крах глобализации. Мировой раскол в Давосе-2019

В швейцарском Давосе 22 января открылся Всемирный экономический форум под девизом Глобализация 4.0. Однако список отсутствующих делегатов в этом году, оказался более важным, чем список присутствующих.

Американское руководство не приехало из-за шатдауна, премьер-министра Великобритании Терезу Мэй задержал дома Brexit, президента Франции Эммануэля Макрона "желтые жилеты", а лидер Китая Си Цзиньпин отменил поездку из-за торговых войн.

Похоже, решать общемировые проблемы, ради чего и собиратся в Давосе каждый год, некому. В истории о счастливой глобализации что-то пошло не так, пишет пресса. Корреспонент.net рассказывает подробности.

Глобализация 4.0. или мировой раскол

22 января открылся 49-й ежегодный Всемирный экономический форум. На протяжении четырех дней более трех тысяч высокопоставленных представителей политики, экономики и общества будут обсуждать возможные решения для таких международных проблем, как торговые войны, кибератаки и климатические изменения.

В нынешнем году форум проводится под девизом Глобализация 4.0: В поисках глобальной архитектуры в век четвертой промышленной революции. Отметим, что Инустрия 4.0. была одной из главных тем обсуждения в Давосе в 2017 году. Речь идет об искусственном интеллекте.

"От глобализации кто-то выиграл, а кто-то проиграл. Она сыграла на руку миллионам, сотням миллионов людей. Но есть и проигравшие. Сегодня понятие социальной справедливости приобретает большее значение. В нынешний век социальных сетей мы больше не можем позволить себе оставить людей позади", - говорит основатель и президент давосского форума Клаус Шваб.

По его словам, мировая экономика должна стать более "инклюзивной", уделить больше внимания тем, кто остался за бортом, и климатическим проблемам.

Международные организации во главе с МВФ уже не первый год напирают на необходимость выстроить более справедливую экономику и активнее вести борьбу с неравенством. Большие предприятия уже давно подчеркивают свои обязательства в борьбе с потеплением климата и защите окружающей среды. Однако дело за словами не следует.

Успокоительная риторика, примирительные обязательства по более эффективной борьбе с неравенством и обещания четвертой промышленной революции - этого может не хватить, чтобы скрыть мировой раскол, растущую геополитическую напряженность и вырисовывающуюся угрозу мировой рецессии или нового финансового кризиса, пишет пресса.

С первой крупной речью на форуме выступит бразильский лидер Жаир Болсонару, обвиняемого в расизме, сексизме и гомофобии. В первый день форума также состоятся переговоры об экологии между британским принцем Уильямом и автором знаменитых документальных сериалов о природе Дэвидом Аттенборо.

Однако впервые с начала этих собраний в 1971 году американская делегация не будет участвовать во встречах с самыми богатыми людьми мира в Давосе. На форуме не досчитаются не только Дональда Трампа.

Британский премьер Тереза Мэй отказалась от визита из-за тяжелого процесса выхода королевства из Евросоюза. Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь сорвал здесь овации в прошлом году, но в этом не поедет туда из-за протестов "желтых жилетов".

Китайский лидер Си Цзиньпин, который в прошлом году тоже стал героем форума, выступив в защиту свободной торговли, сейчас посчитал поездку ненужной и отправил вместо себя заместителя Вана Цишаня.

Отсутствие большого числа политических лидеров и его мотивы отражают экономическую, социальную и геополитическую напряженность в современном мире.

Конец консенсуса по глобализации и финансизации мира, набирающий повсюду силу социальный протест против неолиберализма и развал Pax americana - вот, что происходит сейчас.

На нынешнем форуме, вероятней всего, не будет встреч политических лидеров и дипломатических соглашений.

"Давос - это семейная встреча людей, которые сломали мир", - говорит Ананд Гиридхарадас, бывший обозреватель New York Times и автор книги Победители получают все, которая посвящена губительным последствиям неолиберального капитализма.

Давос призывают к проблеме бедности: только миллиардеры богатеют

Накануне открытия международного экономического форума в Давосе был опубликован ежегодный доклад некоммерческой организации Oxfam, в котором говорится, что состояние миллиардеров выросло на 900 миллиардов долларов в 2018 году, тогда как общие ресурсы бедной половины человечества сократились на 11 процентов.

Так, у 26 миллиардеров сейчас на руках столько же денег, сколько у 3,8 миллиарда бедных жителей планеты. В 2017 году их было 34.

"Растущая пропасть между богатыми и бедными подрывает борьбу с бедностью, мешает экономике и подпитывает недовольство в мире. Власти должны позаботиться о том, чтобы предприятия и самые богатые граждане платили свою долю налогов", - заявил исполнительный директор организации Винни Бианийма.

Что касается самого богатого человека в мире, основателя Amazon Джеффа Безоса, то один проценто его состояния соответствует бюджету здравоохранения Эфиопии, отмечают в Oxfam.

Отмечасется, что число миллиардеров удвоилось после финансового кризиса 2008 года.

"Богатые могут похвастаться не только активно растущим состоянием, но и самым низким за десятилетия налогообложением. Если бы мы наблюдали обратную тенденцию, у большинства правительств было бы достаточно ресурсов для финансирования государственных служб", - говорят в организации.

Oxfam считает, что миллиардеры скрывают от налоговых органов 7,6 триллиона долларов, тогда как десять процентов самых бедных платят большие налоги пропорционально их доходу, чем самые богатые.

Украина в Давосе

Министр и ностранных дел Павел Клиимкин говорит, что главными темами для Украины будут Керченский пролив, ситуация на Донбассе, а также освобождение украинских заложников.

"Я хочу показать участникам, что сегодня Россия нарушила всё, что возможно, и будет только "поднимать ставки", - сказал министр.

Петр Порошенко планирует встретится с членами Национального инвестиционного совета при Президенте Украины, куда входят, по его словам, представители иностранных компаний, общая капитализация которых составляет триллион долларов.

21–25 января на Форуме второй год подряд работает Украинский дом. Его тема, как и в прошлом году, - Украина: Креативность. Инновации. Возможности.

Мэр Киева Виталий Кличко будет рассказывать о создании нового городского пространства.

Традиционный украинский завтрак, во время которого обсуждаются тенденции и перспективы развития Украины, в этом году состоится 24 января, а главной его темой станут президентские и парламентские выборы. Модерировать встречу будет журналист CNN Фарид Закария.

Новая холодная война уже началась

На прошлой неделе старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности и известный публицист Роберт Дэвид Каплан в издании Foreign Policy опубликовал статью, в которой говорится, что представители делового и финансового сообщества из числа завсегдатаев Давоса оотрицают нову холодну войну - между США и Китаем.

Он напоминает, что еще в 2005 году опубликовал в журнале Atlantic статью под названием Как мы (США - ред.) будем воевать с Китаем.

"Постоянные, бесконечные хакерские атаки китайцев, взламывающих техническую документацию о техническом обслуживании и ремонте американских военных кораблей, списки работников Пентагона и так далее, представляют собой войну "другими средствами", - пишет эксперт.

Космическая гонка между Китаем и США

Он отмечает, что такая ситуация будет сохраняться не один десяток лет и будет только ухудшаться - независимо от той или иной торговой сделки, которую заключают между собой улыбающиеся перед фотокорреспондентами президенты США и Китая, и из-за которой мгновенно взлетают финансовые рынки.

"Холодная война между ними становится негативным организующим принципом геополитики, который рынкам попросту придется учитывать и "закладывать в цену", - пишет авторитетный публицист.

Принципиальные различия между США и Китаем вряд ли можно преодолеть путем переговоров, а по-настоящему сгладить вообще невозможно, считает Каплан.

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Источник: korrespondent.net