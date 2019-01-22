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22. 01. 2019

Порошенко подписал закон о разминировании Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о противоминной деятельности в Украине. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке к закону, им предлагается определить правовую основу, цель и принципы, основные составляющие видов противоминной деятельности в Украине.

Противоминная деятельность – это комплекс мероприятий, направленных на защиту национальных интересов Украины, а также на уменьшение и устранение последствий негативного воздействия взрывоопасных предметов на население соответствующих территорий.

Документом определяются требования к специалистам в сфере противоминной деятельности и разминирования и их обязанности, источники финансирования противоминной деятельности, перечень объектов и субъектов противоминной деятельности, порядок их создания, организационные и процедурные основы деятельности.

В противоминную деятельность будет входить обследование территории на предмет наличия в ее пределах взрывоопасных предметов, маркировка и составления карт территорий, загрязненных и (или) вероятно загрязненных взрывоопасными предметами; очистка загрязненной территории путем выполнения работ по разминированию, а именно: выявление, перевозка, уничтожения и/или уничтожение взрывоопасных предметов. 

Ранее во вторник, 22 января, сообщалось, что на Донбассе получил ранение сапер ГСЧС. Два сапера вместе с газовщиками в поле проводили осмотр газопровода Марьинка-Красногоровка.

Напомним, в Украине планировали создать центр противоминных операций. Верховная Рада приняла в первом чтении сответствующий проект закона о противоминной деятельности.

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Источник: korrespondent.net

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