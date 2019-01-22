МВД хочет купить украинских самолетов на $450 миллионов

Министерство внутренних дел планирует за пять лет приобрести 13 самолетов украинского производства для спасателей и нацгвардейцев. Ориентировочная стоимость этого контракта - 450 миллионов долларов. Об этом во время рабочего визита в Харьковский авиационный завод заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД.

В рамках совместной с Укроборонпромом программой для задач Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Нацгвардией планируется закупка самолетов серии АН-74, АН-32 (П) и новейших АН-178, которые пока не запущены в серийное производство.

По словам Авакова, первые контракты на закупку двух самолетов АН-74 ТК 200 МВД планирует подписать уже через два месяца и начать весной финансирование этой программы.

"В наших планах приобретение 10 самолетов новой модели АН-178 и одной АН-32 (П) для нужд ГСЧС, которую мы планируем получить в этом году. Два самолета АН-74 ТК 200 с поставкой в ​​2020 - 2021 годах для НГУ. У них уже есть такие, поэтому для нас будет удобно и экономически иметь самолеты одного класса", – рассказал Аваков.

"Мы начнем работать над этой программой уже весной. Мы хотим быть полностью уверены, что заводы Укроборонпрома смогут выполнить заказ такого объема", - заявил министр.

Пресс-служба МВД

Ранее 17 января сообщалось, что президент Петр Порошенко подписал указ по тайным закупкам оружия. Глава государства ввел в действие секретное решение СНБО об оборонном заказе на 2019 и 2020, 2021 годы. Порошенко также сообщал о закупленных у партнеров вооружениях. Украина два с половиной года не могла закупать оружие за рубежом из-за эмбарго, утверждает президент.

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Источник: korrespondent.net