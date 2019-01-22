ЦИК зарегистрировала Бойко кандидатом в президенты

Центральная избирательная комиссия во вторник, 22 января, зарегистрировала кандидатом в президенты самовыдвиженца народного депутата Юрия Бойко, сообщает пресс-служба партии Оппозиционная платформа - за жизнь.
Таким образом, уже зарегистрировано 13 кандидатов в президенты, документы в ЦИК подали почти три десятка человек.
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Источник: korrespondent.net
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