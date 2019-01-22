Ягланд предложил странам-членам СЕ заплатить за Россию

"Нужно собраться вместе Комитету министров и ПАСЕ и уточнить правила и распределение полномочий между этим органами. Это может открыть путь к преодолению кризиса... Очень надеюсь, что два уставных органа соберутся и сделают это вместе. Будет большим подарком для всех нас, если это произойдет", - заявил он.
Ягланд не уточнил суть возможных изменений в устав, но упомянул, что речь идет о санкциях против России. Ранее звучала идея о том, чтобы запретить накладывать санкции на государства-члены в рамках ассамблеи.
Ягланд также выразил уверенность в том, что выход России из СЕ будет иметь негативные последствия. "Это будет очень плохо для Европы. Начнется что-то неизвестное", - пояснил генсек.
Ранее российский парламент решил не посылать делегацию в ПАСЕ в январе и оставить в силе решение о заморозке выплаты взноса РФ в бюджет Совета Европы.
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Источник: korrespondent.net
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