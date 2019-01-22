Верховный суд США поддержал запрет трансгендерам служить в армии

Верховный суд США разрешил во вторник, 22 января, администрации президента США Дональда Трампа приступить к реализации плана, который ограничивает службу в армии для трансгендеров. Об этом сообщает Politico.

По данным газеты, указанное постановление отменяет решения нижестоящих судов, которые не позволяли министерству обороны США осуществить этот план.

В то же время, как отмечает издание, Верховный суд отказался принимать на рассмотрение дела по этому вопросу, в связи с чем их рассмотрение продолжится в нижестоящих судебных инстанциях.

Напомним, в марте 2018 года Трамп заявил, что одобряет предложение занимавшего на тот момент пост главы Пентагона Джеймса Мэттиса ограничить прием на службу в ВС США трансгендеров, страдающих гендерной дисфорией (состояние, когда человек не может полностью принять свой гендерный статус мужчины или женщины).

Как известно, легализация трансгендеров стала возможной в американской армии благодаря решению федеральных судов в Балтиморе, Вашингтоне, Сиэтле и Риверсаде. Они заблокировали указ президента Трампа, который запрещает этим представителям секс-меньшинств служить в ВС. Набор трансгендеров на службу Минобороны начало 1 января 2018 года.

Ранее 23 ноября 2018 года Администрация американского президента Дональда Трампа попросила Верховный суд США пересмотреть решения нижестоящих судов о правах некоторых групп трансгендеров служить в армии.

Перед этим Трамп пообещал защищать права трансгендеров и других сексуальных меньшинств так же, как и права всех остальных людей.

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Источник: korrespondent.net