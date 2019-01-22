Дело MH17: пять стран подписали меморандум о финансировании суда

В Гааге представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины подписали межправительственный меморандум о финансировании судебного преследования виновных в катастрофе Boeing рейса МН17. Об этом сообщает Укринформ.

С украинской стороны документ подписал посол в Нидерландах Всеволод Ченцов.

Документ предусматривает создание Комитета финансового надзора, в состав которого будут входить представители правительств Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины и правительств тех государств, граждане которых пострадали в катастрофе и которые совершили финансовый вклад в судебное разбирательство.

Ранее сообщалось, что Нидерланды оплатят основные расходы по делу MH17. Напомним также Нидерланды назвали место суда над подозреваемыми в крушении Boeing.

Катастрофа с Boeing случилась возле Тореза Донецкой области 17 июля 2014 года. Погибли все находившиеся на его борту 298 человек — 283 пассажира и 15 членов экипажа

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Источник: korrespondent.net