США поддержали решение ЕС ввести санкции по "делу Скрипаля"

США поддерживают решение ЕС включить россиян в санкционные списки по "делу Скрипаля". Об этом во вторник, 22 января, сообщил госсекретарь Майкл Помпео в Twitter.

"Мы приветствуем введение ЕС первых санкций в рамках его нового режима ввода ограничительных мер за химическое оружие и демонстрируем твердый полный консенсус относительно того, что использование химоружия недопустимо", - написал госсекретарь в микроблоге.

Напомним, 21 января Совет ЕС ввел санкции против четырех предполагаемых сотрудников ГРУ по "делу Скрипаля" в рамках нового режима сообщества о введении ограничительных мер в отношении ответственных за производство и распространение химического оружия.

В ответ МИД РФ заявил, что Москва оставляет за собой право на ответные меры. В российском дипведомстве обратили внимание на то, что развязанная британскими властями информационная кампания по этому инциденту преследует внутриполитические цели.

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Источник: korrespondent.net