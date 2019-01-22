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22. 01. 2019

Полторак хочет обучать военных ВСУ в Израиле

Министр обороны Степан Полторак во время пребывания с официальным визитом в Израиле посетил Академию обеспечения безопасности и антитеррористической деятельности (IMI Academy). В ходе визита обсуждалась возможность обучения там представителей Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

В ходе визита, глава оборонного ведомства Украины ознакомился с особенностями подготовки спецназовцев во время обработки различных учебных сценариев.

Как известно, IMI Academy предоставляет своим клиентам инновационные учебные программы, обеспечивающие решение важных оперативных потребностей. Академия обеспечения безопасности и антитеррористической деятельности Израиля является  известным центром передового опыта для подготовки специальных сил в военной сфере, борьбе с терроризмом и правопорядка, предлагает широкий спектр программ подготовки и интегрированных решений.

Академия авторизованная Министерством обороны, спецслужб, Министерством общественной безопасности и полиции Израиля.

Cмотрите фотогалерею: Полторак хочет обучать военных ВСУ в Израиле

 
Напомним, воины-зенитчики ВСУ на Донбассе отработали отражение возможных воздушных атак. Также сообщалось, что на Донбассе провели проверку боеготовности сил противовоздушной обороны.

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Источник: korrespondent.net

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