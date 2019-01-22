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22. 01. 2019

РФ могут отстранить от Олимпийских игр в Токио

Комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщил, что Россия может быть отстранена от участия в летних Олимпийских и Паралимпийских играх в 2020 году в Токио. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AP.

Сообщается, что РФ можут отстранить в случае, если данные из Московской антидопинговой лаборатории окажутся подделаны. К участию в Олимпиаде могут не допустить не только спортсменов, но и чиновников, а также вспомогательный персонал.

Также комитет заявил, что может порекомендовать, чтобы Россия не получала никаких прав на проведение каких-либо чемпионатов мира по любым видам спорта в течение определенного периода.

Россию лишают международных чемпионатов. Главное

Напомним, что с 1 апреля 2018 года Россия лишилсь права подавать заявки на проведение международных соревнований, если Российское антидопинговое агентство и Олимпийский комитет РФ не восстановят в правах.

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Источник: korrespondent.net

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