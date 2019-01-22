Прорыв трубопровода в России: 11 пострадавших

В результате прорыва трубопровода с горячей водой в Самаре пострадали 11 человек, четверых из них госпитализировали в ожоговый центр с травмами средней степени тяжести. Об этом сообщает Интерфакс.

По сведениям агентства, коммунальная авария произошла днем в Кировском районе города, где прорвало трубу с горячей водой. Кипятком залило улицы, из-за чего на дорогах образовались автомобильные заторы и "пробки".

В зоне подтопления оказался один трамвай с пассажирами, их эвакуировали сотрудники МЧС. Для обеспечения безопасности людей в указанном районе пришлось полностью остановить движение общественного транспорта.

Из-за аварии начались перебои с отоплением в домах и социальных объектах, запитанных от этого трубопровода. Отмечается, что без отопления остались почти 500 домов, 17 детских садов, 15 школ и девять медучреждений.

Напомним, 12 января жители Торецка и его окрестности остались без воды в результате порыва. В связи с этим в городе объявили чрезвычайную ситуацию.

Вскоре после откачки воды из затопленного аварийного участка ремонтникам удалось добраться до пробоины и ликвидировать ее. По состоянию на 14 января все повреждения были устранены.

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Источник: korrespondent.net