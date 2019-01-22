Лента RSS
Подписаться на ленту
22 января 2019, вторник, 22:42
-3°C
Завтра -8°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,16
  • € 2,45
22. 01. 2019

В Беларуси украинского журналиста перевели из СИЗО в колонию

В Беларуси осужденного на восемь лет тюрьмы украинского журналиста Павла Шаройко перевели из СИЗО КГБ в Бобруйскую колонию №1. Об этом заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим, сообщает во вторник, 22 января, УНН.

По его словам, этапирование произошло еще до нового года.

Также известно, что Шаройко в колонии посещала его жена, а 23 января с ним должен встретиться украинский консул.

Ранее украинского журналиста Шаройко в Беларуси приговорили к восьми годам тюрьмы по обвинению в шпионаже.

В Минске допускают, что его могут обменять на белорусского гражданина Юрия Политика, который в Украине находится под судом по обвинению в сборе секретной информации в пользу иностранного государства.

Напомним, собкора UA:Украинское радио Шаройко задержали 25 октября 2017 года в Минске.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Оцениваю секс с девушками по 10-балльной шкале. Если секс был — 10 баллов.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.