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22. 01. 2019

Порошенко проведет переговоры с главой МВФ

Президент Петр Порошенко и министр финансов Оксана Маркарова проведут в среду, 23 января, переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард. Об этом сообщает Министерство финансов на своей странице в Facebook.

Встреча пройдет во время ежегодного Всемирного экономического форума в Давосе. Программа Davos-2019 охватывает темы от глобальной экономики до климатического кризиса, от четвертой промышленной революции и ее влияния на общество в важности медитации.

"Что мы должны рассказать и услышать? Во-первых, что уже учитываем глобальные риски в планировании и прогнозировании своего развития, во-вторых, успешно развиваем экономику и наш ВВП растет уже 11 кварталов подряд, в-третьих, что это свидетельствует о привлекательности Украины как инвестиционного и бизнес-партнера", - говорится в сообщении.

Ранее у Порошенко сообщили, что МВФ одобрил ключевые параметры госбюджета-2019. 

Лагард рассказала о разговоре с Порошенко

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Источник: korrespondent.net

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