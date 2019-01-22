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22. 01. 2019

Во Львовской области следователя поймали на взятке

Во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке следователя одного из городских отделов Главного управления Нацполиции в области. Об этом во вторник, 22 января, сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, по данным спецслужбы, полицейский якобы требовал от местной жительницы 12 тысяч долларов США, а взамен обещал переквалифицировать действия незаконно хранившей наркотики женщины на менее тяжкую статью Уголовного кодекса.

Как установили в СБУ, деньги должны были перечислить на новосозданный банковский карточный счет, к которому полицейский после транзакции должен был получить доступ онлайн.

Известно, что силовики задержали следователя на рабочем месте после поступления средств на счет.

Cмотрите фотогалерею: Во Львовской области следователя поймали на взятке

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

Ранее в Харькове военкома задержали за взятку.

Также сообщалось, что в Виннице разоблачили на взятке двух полицейских.

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Источник: korrespondent.net

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