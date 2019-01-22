Конфликт на Азове: В ПАСЕ одобрили доклад Киева

В Комитете ПАСЕ по вопросам политических отношений и демократии одобрили доклад по конфликту в Азовском море. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Так, по словам Омбудсмена, состоялась четвертая встреча в Страсбурге. На этот раз представитель Омбудсмена по защите прав военнослужащих Олег Трофименко с участием родных военнопленных общался с главой секретариата комитета ПАСЕ по вопросам политических отношений и демократии Сильвией Арзилли. В ходе встречи был обсужден проект резолюции "Эскалация напряжения вокруг Азовского моря и Керченского пролива и угрозы европейской безопасности".

"Доклад по этой ситуации рассматривался и был одобрена вместе с предложенными поправками народного депутата Украины, члена украинской делегации в ПАСЕ Алексея Гончаренко, в Комитете ПАСЕ по вопросам политических отношений и демократии", - написала Омбудсмен.

Она отметила, что за текст проголосовали все за исключением одного члена указанного комитета.

Так, по словам Денисовой, выяснилось, что в тексте документа "статус украинских военнопленных не указывается, а есть только понятие "моряки".

"В связи с этим после встречи с Сильвией Арзилли эти вопросы донесли до члена украинской делегации в ПАСЕ Алексея Гончаренко. В свою он очередь отметил, что 23 января этот вопрос будет прорабатываться. То есть уже завтра будут рассматриваться возможные изменения в проект резолюции", - написала Денисова.

Ранее президент Украины Петр Порошенко пообещал сделать все возможное, чтобы захваченные моряки как можно скорее оказались дома.

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Источник: korrespondent.net