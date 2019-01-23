ВВС Израиля ударили по целям в секторе Газа

Израильская авиация нанесла удары по целям в секторе Газа. Об этом во вторник, 22 января, сообщило издание Jerusalem Post.

Отмечается, что ВВС Израиля нанесли удары по меньшей мере по двум целям в ответ на столкновения с палестинцами, устроившими беспорядки на границе сектора Газа.

Армейская пресс-служба Израиля ранее информировала, что израильский офицер получил ранение в стычках с палестинцами. В ответ на это, а также на огонь по военным из северной части анклава, израильский танк обстрелял два поста боевиков ХАМАС.

Напомним, 13 января израильские истребители атаковали два объекта подземной инфраструктуры движения ХАМАС в северной части сектора Газа.

Отмечается, что удары стали ответом на пуск ракеты с территории анклава.

Напомним, с марта 2018 года в секторе Газа продолжаются протестные акции − так называемый Великий марш возвращения. Они регулярно перерастают в столкновения с израильскими военными. В мае прошлого года ситуация обострилась после решения США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

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Источник: korrespondent.net