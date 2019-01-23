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23. 01. 2019

В ФБР пожаловались на "шатдаун"

 
Президент Ассоциации агентов ФБР (FBIAA) Том О'Коннор заявил, что приостановка работы правительства США ("шатдаун") подрывает способность Бюро вести глобальные операции против террористов и иностранных разведок. Об этом во вторник, 22 января, сообщил телеканал CBS.
 
"Неспособность финансировать ФБР мешает нам выполнять свою работу, защищать население нашей страны от преступников и террористов", − отметил О'Коннор.
 
По его словам, из-за "шатдауна" агенты ФБР не могут платить информаторам и переводчикам, ездить на допросы свидетелей и обеспечивать функционирование системы допуска к засекреченной информации.
 
О'Коннор подчеркнул, что в эту пятницу, 25 января, примерно 13 тысяч сотрудников Бюро и оказывающие им поддержку профессиональные служащие уже во второй раз не получат зарплату.
 
Также из-за "шатдауна" возникают трудности с обучением личного состава, расследованием дел и наймом сотрудников. 
 
Глава Ассоциации агентов ФБР призвал Вашингтон немедленно восстановить финансирование ведомства.
 
В США из-за "шатдауна" открыли бесплатную столовую для служащих
 
Как сообщал Корреспондент.net, с 22 декабря 2018 года работа правительства США частично приостановлена.
 
Это самый длительный "шатдаун" в истории страны. Его вызвали разногласия между президентом США Дональдом Трампом и демократами по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

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Источник: korrespondent.net

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