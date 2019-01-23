Путин и Абэ провели переговоры тет-а-тет

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ после официальной встречи с участием министров двух стран провели переговоры в формате тет-а-тет. Об этом сообщил пресс-секретарь японского МИД Такеши Осуга, передает РБК.



"(Переговоры тет-а-тет) продлились 50 минут. Затем премьер-министр Абэ сказал нам, что во время встречи они очень откровенно и честно обсудили проблему мирного договора", − отметил Осуга.



Пресс-секретарь указал, что во время разговора лидеров двух стран, присутствовали только переводчики.

Пресс-секретарь японского министерства подчеркнул, что в ходе встречи в Кремле неоднократно поднимался вопрос о статусе четырех островов Курильской гряды. Помимо мирного договора стороны обсудили экономическое сотрудничество, международные проблемы и борьбу с наркотрафиком.



Напомним, 22 января состоялись официальные переговоры Путина и Абэ.

Итогом встречи стала договоренность продолжить обсуждение мирного договора на уровне министров иностранных дел.

Ранее в СМИ появилась информация, что Япония готова заключить мирный договор с РФ, если Москва согласится вернуть два из четырех островов Курильской гряды. В Кремле заявили, что не получали от японской стороны подобных предложений.

Как сообщал Корреспондент.net, Россия и Япония до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. Подписанию соглашения мешает территориальный спор о Курильских островах.

Ранее главным условием подписания договора Токио называло возвращение островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Позиция Россия заключается в том, что южные Курилы законно вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net