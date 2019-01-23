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23. 01. 2019

Сирия пригрозила ударить по аэропорту Тель-Авива

 
Постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари заявил во вторник, 22 января, что если Совет Безопасности ООН не примет меры в связи с ударами Израиля, Дамаск может нанести в ответ симметричный удар по аэропорту Тель-Авива. Об этом сообщает сирийское агентство SANA.
 
"Либо настало время Совету Безопасности принять меры, необходимые для прекращения регулярных израильских нападений на сирийские территории, либо Сирии нужно привлечь внимание тех, кто создает войны в этом Совете, реализовав свое законное право защищаться и ответить на израильскую атаку по международному аэропорту Дамаска симметрично, ударив по аэропорту Тель-Авива", − подчеркнул Аль-Джаафари на заседании Совбеза ООН.
 
Он также обвинил некоторых постоянных членов совбеза в покровительстве, которое они оказывают Израилю.
 
Постпред уточнил, что ​"агрессия Израиля против Сирии" была бы невозможной "без неограниченной поддержки, предоставляемой постоянными членами ООН этому незаконному образованию", упомянув при этом Францию, Великобританию и США.
 
Ранее сообщалось, что в ночь на 21 января Израиль нанес массированный воздушный удар по Дамаску. Израильские военные уточнили, что атаковали объекты иранских сил Аль-Кудс на территории Сирии.
 
Позже стало известно, что в результате ударов Израиля вблизи сирийской столицы погибли по меньшей мере 11 человек.

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Источник: korrespondent.net

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