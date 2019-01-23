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23. 01. 2019

Анкара подтвердила гибель граждан Турции на судах в Черном море

Министерство иностранных дел Турции сообщило, что при пожаре на судах в районе Керченского пролива погибли четверо граждан страны и еще четверо пропали без вести. Информация об этом появилась на сайте ведомства 23 января.

"По предварительным данным, из 16 турецких членов экипажа, находившихся на двух судах, спасены восемь, четверо скончались. Продолжаются поисково-спасательные работы еще четырех граждан, пропавших без вести", − говорится в сообщении МИД Турции.

Напомним, 21 января суда Candy и Maestro, которые шли под флагом Танзании, загорелись в нейтральных водах Черного моря. По предварительным данным, инцидент произошел во время передачи топлива с борта на борт. 

На танкерах находились 32 гражданина Турции и Индии: десять погибли, десять пропали без вести, 12 спасены.

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Источник: korrespondent.net

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