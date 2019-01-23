Венесуэла пересмотрит дипотношения с США

Ранее в видеообращении Пенс назвал Мадуро "диктатором", у которого нет законных оснований претендовать на власть и выразил поддержку США лидеру оппозиции.
"Вице-президент США сегодня нарушил все правила игры, совершая государственный переворот в Венесуэле, с которым мы столкнемся и который мы победим", − отметил Мадуро.
Венесуэльский лидер подчеркнул, что объявит о новых мерах в отношении США в ближайшее время.
Напомним, 21 января венесуэльская армия подавил мятеж небольшой группы военнослужащих Национальной гвардии Венесуэлы.
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Источник: korrespondent.net
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