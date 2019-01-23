Венесуэла пересмотрит дипотношения с США

Таким образом он отреагировал на заявления вице-президента США Майка Пенса о поддержке главы Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо Таким образом он отреагировал на заявления вице-президента США Майка Пенса о поддержке главы Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо Президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал пересмотреть дипломатические отношения с Соединенными Штатами. Об этом в среду, 23 января, сообщило агентство Reuters.

Ранее в видеообращении Пенс назвал Мадуро "диктатором", у которого нет законных оснований претендовать на власть и выразил поддержку США лидеру оппозиции.

"Вице-президент США сегодня нарушил все правила игры, совершая государственный переворот в Венесуэле, с которым мы столкнемся и который мы победим", − отметил Мадуро.

Венесуэльский лидер подчеркнул, что объявит о новых мерах в отношении США в ближайшее время.

Напомним, 21 января венесуэльская армия подавил мятеж небольшой группы военнослужащих Национальной гвардии Венесуэлы.

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Источник: korrespondent.net