В столице Йемена произошли два взрыва − СМИ

В столице Йемена Сане произошли взрывы на складах с оружием и ракетами. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что один из взрывов был произведен в рамках операции, нацеленной на склад, на юге столицы.

Второй взрыв произошел также на складе с ракетами и оружием в другом районе на юге города, напротив здания компании Yemen Petroleum Company.

Информации о жертвах нет.

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Напомним, с 2014 года в Йемене продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения Ансар Алла, с другой − правительственные войска и ополчение, которых поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.

В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Швеции.

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Источник: korrespondent.net