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23. 01. 2019

В Венесуэле вспыхнули протесты, есть первые жертвы

 
В разных городах Венесуэлы в ночь на 23 января начались акции протеста против президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает портал El Nacional.
 
Отмечается, что в Каракасе произошли стычки между военными и демонстрантами. В ряде районов столицы Венесуэлы строятся баррикады и слышен стук кастрюль, который в последнее время символизирует у венесуэльцев протест против президента Николаса Мадуро.
 
Сообщается о применении слезоточивого газа и первых жертвах противостояний. По информации местного журналиста Романа Камачо, погибли два человека.
 
Кроме того, в городе Сан-Феликс в штате Боливар протестующие сожгли статую бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса.
 

Decenas de personas se concentran en Catia la Mar para protestar em contra de Nicolás Maduro. Video cortesía #TVVNoticias #TVVenezuela pic.twitter.com/Hsmvsbv19R

— TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 23 января 2019 г.
 
 
Глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо призывал народ 23 января выйти на улицы в знак протеста против ситуации в стране.
 
Сторонники Мадуро в среду намерены провести шествие в знак борьбы против иностранной интервенции и в поддержку президента.
 
Напомним, 21 января венесуэльская армия подавила мятеж небольшой группы военнослужащих Национальной гвардии страны, которые отказались подчиняться приказам Мадуро и призвали сограждан к неповиновению.

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Источник: korrespondent.net

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