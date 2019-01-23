В Венесуэле вспыхнули протесты, есть первые жертвы

В разных городах Венесуэлы в ночь на 23 января начались акции протеста против президента Николаса Мадуро. Об этом сообщает портал El Nacional.

Отмечается, что в Каракасе произошли стычки между военными и демонстрантами. В ряде районов столицы Венесуэлы строятся баррикады и слышен стук кастрюль, который в последнее время символизирует у венесуэльцев протест против президента Николаса Мадуро.

Сообщается о применении слезоточивого газа и первых жертвах противостояний. По информации местного журналиста Романа Камачо, погибли два человека. Кроме того, в городе Сан-Феликс в штате Боливар протестующие сожгли статую бывшего президента Венесуэлы Уго Чавеса. Decenas de personas se concentran en Catia la Mar para protestar em contra de Nicolás Maduro. Video cortesía #TVVNoticias #TVVenezuela pic.twitter.com/Hsmvsbv19R — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 23 января 2019 г. Глава оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо призывал народ 23 января выйти на улицы в знак протеста против ситуации в стране. Сторонники Мадуро в среду намерены провести шествие в знак борьбы против иностранной интервенции и в поддержку президента. Напомним, 21 января венесуэльская армия подавила мятеж небольшой группы военнослужащих Национальной гвардии страны, которые отказались подчиняться приказам Мадуро и призвали сограждан к неповиновению.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net